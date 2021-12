PMs são investigados por abusos em Rio Real

Devido ao aumento do número de homicídios e queixas de abuso de autoridade em Rio Real (a 207 km de Salvador), o Ministério Público da Bahia investiga se existe um grupo de extermínio formado por policiais militares da 6ª Companhia, comandada pelo major PM Florisvaldo Ribeiro.

O MP-BA instaurou inquérito após denúncia dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, em 23 de outubro passado, que levanta suspeitas de assassinatos, tortura e formação de milícia pelos PMs.

As informações são do juiz da comarca de Rio Real, Josemar Dias Cerqueira, que assinou a denúncia enviada ao MP-BA, juntamente com o prefeito, Orlando Brito de Almeida, e com o presidente da Câmara de Vereadores, Clériston da Silva Barbosa.

A quantidade de homicídios aumentou 60% em Rio Real, na divisa da Bahia com Sergipe. Os 16 assassinatos ocorridos de janeiro até quinta-feira passada superam os 10 crimes registrados em todo o ano de 2012.

Dos 96 PMs da 6ª CIA, dez respondem a processos por homicídios, tentativa de assassinato e tortura. Cinco deles, sobre os quais pesam acusações por homicídio e uma tentativa, ainda estariam trabalhando na cidade.

Sessões de espancamento, uso de sacos em interrogatórios e invasão de residências fazem parte do cotidiano de trabalho dos homens da 6ª CIA, assegura o juiz.

Advogado morto

"A minha impressão é que eles não precisam de mandado para nada, além de decidir quem é culpado ou inocente", afirmou Cerqueira.

Dentre os diversos relatos de abuso de autoridade, um em particular atinge a PM: a suspeita de envolvimento na morte do advogado José Urbano do Nascimento Junior. Ele foi assassinado em 10 de outubro do ano passado, dois dias antes de uma audiência sobre o processo movido contra o PM Givaldo Ferreira Santos, por ameaça.

Duas surras

A vítima, segundo familiares, já teria sido espancada por PMs por duas vezes. A primeira, após contestar a interferência da PM em seu trabalho como criminalista.

O segundo espancamento ocorreu em julho daquele ano, após furar um bloqueio da Companhia Independente de Policiamento Especializado. "De substancial, não temos evidências da autoria, apesar de os fatos apontarem para a PM", afirmou um familiar do advogado, que preferiu manter o anonimato.

adblock ativo