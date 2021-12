Um grupo de moradores de Santa Cruz Cabrália (a 734 km de Salvador), no extremo sul da Bahia, encontrou um bicho-preguiça no bairro de Campinho. De acordo com o site Radar 64, a população queria matar o animal, mas a ação foi impedida por policiais militares que chegaram no local.

Após o resgate, os PMs soltaram o bicho na natureza. O momento em que ele foi deixado em um matagal foi filmado.

Da Redação PMs resgatam bicho-preguiça que era atacado pela população

adblock ativo