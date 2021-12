PMs resgatam bebê abandonado em matagal na Bahia

Um bebê foi encontrado em um matagal nesta quarta-feira, 26, por duas crianças no distrito de Itabatã, localizado na cidade de Mucuri (distante a 904 Km de Salvador). De acordo com a Polícia Militar (PM), o bebê foi encontrado com o cordão umbilical, no bairro Cidade Alta, pelas crianças que ouviram o choro da recém-nascida. Elas chamaram um adulto, que acionou a polícia.

Ainda conforme a PM, uma guarnição da 89ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) esteve no local e encaminhou o bebê para o Hospital São José, onde segue internada e em uma incubadora. Ela está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar da cidade. Não há informações sobre o estado de saúde da criança.

Momento do Resgate da criança. (Foto: Divulgação | Polícia Militar)

