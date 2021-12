PMs mortos em acidente na BR-101 são sepultados nesta terça

Serão sepultados nesta terça-feira, 16, os corpos dos três policiais militares mortos em um acidente no km 667 da BR-101.

Na tarde desta segunda, 15, José Carlos dos Santos Souza, Antônio Gomes de Melo Júnior e Benedito Raimundo Bonfim Figueiredo trafegavam pela rodovia em um veículo Hyunday Tucson, que derrapou na pista e se chocou de frente contra um caminhão.

Os três eram alunos do curso para sargento, lotados na 43ª Companhia Independente de Polícia Militar (43ª CIPM/Itamaraju), e viajavam com destino à cidade de Vitória da Conquista, no Sudoeste Baiano, para participar da solenidade de formatura.

Além dos mortos, também estava no veículo Hermógenes Sales Nobre, que sofreu fraturas na costela, e José Aroldo Bispo do Nascimento, que teve ferimentos leves. Os dois foram socorridos para o Hospital de Eunápolis, onde seguem itnernados.

Os sepultamentos acontecem nas cidades de origem dos policiais: o de Antônio será em Itamaraju, às 17h, e os de Benedito e José Carlos no município de Prado, às 16h e 17h, respectivamente.

