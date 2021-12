PMs fazem ato pacífico pró-Prisco em frente à Câmara

Cerca de 100 policiais militares vinculados à Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares no Estado da Bahia (Aspra) fazem um ato público nesta terça-feira, 22, em frente à Câmara dos Vereadores de Salvador.

O grupo, que conta com a participação da mulher e do filho do vereador Marco Prisco (PSDB), pede a intervenção da Câmara na prisão do parlamentar.

Eles querem que Prisco cumpra prisão domiciliar ou na Câmara dos Vereadores. Nesta terça, os vereadores se reúnem para decidir a situação do parlamentar.

Prisco, que liderou a greve dos policiais militares, foi detido na sexta, 18, um dia após o encerramento do movimento. A detenção foi solicitada pelo Ministério Público Federal (MPF), alegando "crimes políticos" cometidos durante a greve de 2012.

Prisco está detido no Presídio Federal da Papuda, em Brasília. Ele aguarda a análise do pedido de habeas corpus impetrado pela defesa.

<GALERIA ID=19140/>

adblock ativo