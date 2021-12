PMs fazem ato em defesa de Prisco em Feira de Santana

Policiais militares de Feira de Santana aproveitaram a micareta na cidade, neste sábado, 26, para fazer um ato pacífico em favor do vereador Marco Prisco, que está preso desde o último dia 18, um dia após negociar o fim da greve da PM. Os manifestantes distribuíram rosas brancas e exibiram faixas com o questionamento: "Prisco pede paz, por que a prisão?".

Neste sábado, a assessoria do vereador divulgou uma carta escrita por Prisco, em que ele agradece a iniciativa dos colegas de Feira de Santana, pede que o mesmo seja feito por outros policiais e orienta que os PMs "façam um trabalho de excelência na Copa do Mundo".

PMs de outros municípios baianos se organizam para realizar atos públicos em defesa do líder das greves de 2012 e 2014. Prisco foi detido por conta de uma ação do Ministério Público Federal (MPF), que o acusa de cometer crimes contra a segurança nacional durante o movimento de 2012. A defesa dele entrou com pedido habeas corpus, que foi negado pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

