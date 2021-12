PMs envolvidos em abordagem a motociclista serão afastados

Os policiais envolvidos na abordagem que resultou em ferimento à bala num motociclista em Lauro de Freitas serão afastados do trabalho de rua. O caso aconteceu na última sexta-feira, 21, durante uma abordagem no trânsito, quando, segundo os PMs, Saulo Emerson de Jesus, de 29 anos, teria avançado com a moto em direção a um deles. A versão foi negada por testemunhas.

Ferido na perna esquerda, Saulo continua internado no Hospital Aeroporto. Segundo a PM, durante a apuração, os agentes serão empregados nos serviços administrativos na unidade em que servem. A corporação informou ainda que a Corregedoria-Geral instaurou um inquérito policial para apurar a conduta dos militares.

Além de Saulo, Samuel de Assis Araújo, 20 anos, também ocupante da moto, foi detido e apresentado na 23ª Delegacia Territorial (DT), em Lauro de Freitas. A polícia disse que ambos conduziam maconha e cocaína.

Joelson Reis, titular da 23ª DT, disse que já analisou algumas imagens da ação, ouviu policiais e testemunhas. Segundo ele, o próximo passo é concluir o inquérito, o que deverá ocorrer em um prazo de 20 dias.

Sobre a suposta droga apresentada pelos policiais, o delegado afirmou que será lavrado um flagrante. Uma testemunha que estava no local e não quis se identificar disse nesta segunda, 24, à equipe de reportagem que moradores fizeram filmagens da ação no celular e os PMs tentaram apagar.

"Um rapaz que estava impedindo que o policial tomasse o celular de uma mulher recebeu um soco na boca e perdeu um dente. O policial ainda levou ele preso. Isso mostra o total despreparo da polícia em abordagens", afirmou.

Ainda segundo ela, o PM atirou no motociclista quando ele reduzia a velocidade para estacionar. "Todos que acompanharam o fato viram que o rapaz não tentou fugir, nem jogou a moto contra eles".

O caso ocorreu em uma rua ao lado da prefeitura, no centro da cidade, por volta das 12h30. Saulo Emerson, que é funcionário de uma loja no aeroporto de Salvador e estuda mecânica no Senai, conduzia a moto levando na garupa o amigo, que não usava capacete.

Tratamento

Saulo foi socorrido por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Ele passou por cirurgia no Hospital do Aeroporto e há perspectiva de que passe por tratamento de até três anos, para se recuperar, pois nervos foram atingidos, comprometendo a movimentação do pé.

