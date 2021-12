PMs encerram greve após nova assembleia no Wet'n Wild

A Polícia Militar da Bahia (PMBA) encerrou a greve na tarde desta quinta-feira, 17. A decisão foi tomada pela categoria, que permanecia em assembleia no Wet'n Wild desde quarta, 16, e aprovou a negociação com o governo.

A última proposta, aceita pelos policiais e Governo do Estado, foi negociada durante uma reunião na Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), na rua Carlos Gomes, que terminou por volta das 13h. Veja aqui quais foram as propostas que permitiram o fim da greve.

Participaram do encontro representantes do governo e das seis associações de classe que estavam unidas na mobilização, além do comandante-feral da PM, coronel Alfredo Castro. O Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, também foi convidado a participar da reunião para abençoar um possível acordo.

A greve causou muitos transtornos à população não só na capital baiana, mas em diversos municípios do interior do estado. Somente nesta quarta-feira, 16, a cidade de Feira de Santana registrou 32 homicídios. Em Brumado e Vitória da Conquista também houve mortes, inclusive de policiais.

Segundo informações de um profissional do Instituto Médico Legal (IML) Nina Rodrigues, na manhã desta quinta havia cerca de 50 corpos no local, sendo que 34 foram vítimas de homicídio. As informações sobre o número de mortos em Salvador ainda não são precisas, mas foram registradas pelo menos 20 mortes na quarta. Já o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) registrou 64 chamados de pessoas baleadas.

Prejuízos

Além dos homicídios, muitos estabelecimentos comerciais foram arrombados e saqueados durante a paralisação. O mesmo aconteceu com caminhões que transportavam produtos pelas rodovias.

A programação cultural das cidades também foi afetada. Em Salvador, vários eventos foram cancelados. No interior, a tradicional Feira dos Caxixis, realizada há mais de 300 anos em Nazaré, não vai mais acontecer durante a Semana Santa.

O movimento de passageiros que deixaram a capital baiana para passar a Semana Santa no interior também foi menor que no mesmo período do ano passado e em relação a outros feriados. No ferryboat, o fluxo registrado na manhã desta quinta foi menor do que a estimativa da Internacional Marítima, concessionária que administra o sistema.

Já na rodoviária, apesar do grande movimento, as empresas receberam centenas de pedidos de devolução da tarifa da passagem, por conta das pessoas que desistiram da viagem. Os motivos variavam da falta de ônibus para chegar à rodoviária ao medo das casas serem arrombadas.

Greve ilegal

A Justiça Federal já havia determinado o fim imediato da greve na tarde de quarta, sob pena de multa diária que poderia ultrapassar R$ 1 milhão. Este valor deveria ser pago pelos réus da ação, entre eles o presidente Associação de Policiais e Bombeiros e de seus Familiares no Estado da Bahia (Aspra), Marco Prisco - considerado o líder do movimento -, e diretores das outras associações.

Eles também tiveram seus bens bloqueados para "garantir o ressarcimento dos prejuízos causados aos cofres públicos, a exemplo do uso da Força Nacional de Segurança Pública para o estado".

