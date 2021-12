PMs e governo negociam antes da assembleia da categoria

Representantes das associações de policiais militares e do governo estadual continuam conversando nesta terça-feira, 15, para evitar uma paralisação da categoria. Representantes do movimento entregaram documento com as propostas da categoria.

Em reunião, na segunda, 14, na sede da Secretaria de Segurança Pública (SSP), os dois lados tentaram chegar a um acordo antes da assembleia da categoria que está marcada para acontecer nesta terça às 15 horas no Wet'n Wild, na Paralela.

A reunião de segunda, segundo o coronel Alfredo Castro, comandante da PM, serviu para "convergir ideias". Castro explicou que "vamos trazer uma solução vitoriosa e que não deixe a população desfavorecida de segurança".

Sobre as críticas das associações em relação à proposta de reformulação da PM, o coronel Alfredo Castro disse que ainda está em fase de negociação. "São propostas que vão ser analisadas, discutidas e retiradas, se for o caso. Tem coisas que sabemos que são ultrapassadas e vamos retirar. Governo não tem vaidade de impor Código de Ética. Vamos esgotar as negociações para trazer uma modernização coerente para a polícia", afirmou.

Alarde nas redes sociais

Apesar da negociação ainda estar em andamento, circulam nas redes sociais diversos alertas para uma possível greve dos policiais militares a partir da tarde deste terça. Representantes da categoria negam que o movimento esteja definido, o que só vai acontecer após a assembleia às 15 horas.

