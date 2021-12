PMs acusados de matar empresário espanhol voltam à prisão

Os policiais militares Maurício Correia dos Santos e Saulo Reis Queiroz, suspeitos de matar o empresário espanhol Márcio Perez Santana, voltaram a ser presos preventivamente na última sexta-feira, dia 6. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 10, pelo Ministério Público estadual (MPBA).

Segundo informações do órgão, a ação é um cumprimento do mandado expedido pela Justiça, após a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia (TJBA) acolher recurso do promotor Luciano Assis. O MP recorreu da decisão judicial de primeira instância que havia revogado a prisão preventiva decretada no dia 20 de dezembro de 2018.

De acordo com a decisão, os desembargadores consideraram que os argumentos da primeira instância não são capazes de sustentar a revogação da prisão. Em seu voto, o relator do processo, desembargador Eserval Rocha, afirmou que “o despreparo revelado pelos réus para lidar com as circunstâncias descritas evidencia que, caso sejam agraciados pela soltura, há possibilidade expressiva que voltem a adotar a mesma postura intempestiva de outrora, que resultou na morte de uma das vítimas, evidenciando o risco que a liberdade dos acusados representa à ordem pública”.

Caso

No dia 19 de setembro de 2018, o espanhol Márcio Perez Santana foi perseguido e assassinado com tiros na cabeça, enquanto chegava em casa na avenida Simón Bolívar, no Jardim Armação, em Salvador. Acompanhado de uma mulher identificada como Renata Alves Correia, ele ainda tentou escapar dos disparos, mas foi alvejado pelas costas e não resistiu aos ferimentos.

Maurício Correia e Saulo Queiroz foram denunciados no último dia 7 de janeiro pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio, este último contra Renata. Conforme a denúncia do MPBA, o empresário faleceu devido a um traumatismo crânio encefálico causado por projetil de arma de fogo, sem qualquer possibilidade de defesa.

adblock ativo