PM suspeito de assalto a fazenda se entrega à polícia

O cabo da Polícia Militar Eronaldo de Oliveira Moura Filho investigado por suspeita de envolvimento em um assalto a uma fazenda, ocorrido no sábado, 28, em Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, se apresentou na delegacia do município nesta terça-feira , 31. De acordo com a 8ª Coordenadoria de Polícia Civil do Interior (Coorpin/Teixeira de Freitas) ele confessou ter participado do crime. Após o depoimento, o policial foi liberado porque não houve flagrante.

De acordo com a 8ª Coorpin, Eronaldo compareceu à delegacia da cidade acompanhado de um advogado, e disse que estava sob efeito de drogas e álcool quando cometeu o assalto.

A 8ª Coorpin informa ainda que, além do policial, algumas testemunhas já foram ouvidas e o inquérito que investiga o crime deve ser encerrado nos próximos dias. O PM pode ter a prisão decretada.

O cabo investigado é lotado na Companhia Independente de Policiamento de Guardas em Itabuna, também no sul da Bahia.

Crime

O crime ocorreu na noite do sábado, na zona rural da cidade. Segundo a polícia, o PM e outro homem, ambos armados, invadiram uma fazenda e obrigaram os moradores a entregar dinheiro para eles. Os suspeitos teriam pego R$ 200 e um celular das pessoas que estavam no imóvel e depois fugiram. O policial foi embora a pé e deixou o carro dele no local do crime, com documentos, boina, cinturão e carteira funcional.

