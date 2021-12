PM reforça policiamento nas rodovias estaduais até segunda

A Polícia Militar iniciou, na tarde desta quarta-feira, 20, a Operação Tiradentes, que visa reforçar o policiamento ostensivo com as equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e das Companhias Independentes de Policiamento Rodoviário (1ª CIPRv/Itabuna, 2ª CIPRv/Brumado e 3ª CIPRv/Barreiras) nas rodovias estaduais baianas. A força-tarefa segue até as 8h da próxima segunda, 25.

Viaturas, motocicletas e bases móveis vão apoiar os 225 policiais militares que farão o patrulhamento nas rodovias, nos postos de fiscalização e controle de trânsito e nas abordagens a pessoas e a veículos. A PM orienta o condutor a não combinar ingestão de bebida alcoólica com direção, efetuar revisão mecânica no veículo antes da viagem e conferir a validade dos documentos de porte obrigatório.

