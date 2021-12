PM recupera carga de defensivos agrícolas roubada de fazenda

Uma carga de defensivos agrícolas, avaliada em mais de R$ 2 milhões, foi entregue neste domingo, 27, para a Polícia Civil de Luís Eduardo Magalhães (a 940 km de Salvador), que abriu um inquérito para apurar a responsabilidade sobre o caminhão que foi encontrado com os produtos dentro.

Não havia ninguém no veículo no momento da abordagem. Os defensivos estavam em um caminhão com caçamba e sem placas, o mesmo utilizado por cerca de 15 criminosos, na madrugada do mesmo dia, para levar os produtos roubados da fazenda Celeiro, na zona rural de Jaborandi.

A carga foi recuperada por homens da Polícia Militar durante a Operação Safra na noite do último sábado, em um posto nas proximidades da cidade de Luís Eduardo Magalhães.

Os bandidos levaram ainda da fazenda uma caminhonete Volkswagen Amarok de placas OMV-6526, de Luziânia (GO), que até este domingo não tinha sido encontrada pela polícia.

