PM realiza cerimônia para substituir 118 viaturas da frota

A frota de viaturas da Polícia Militar (PM) teve nesta segunda-feira, 16,118 veículos substituídos. Os novos carros fazem parte de um contrato de aluguel e foram entregues pelo governador Rui Costa, em cerimônia realizada no Jardim dos Namorados, em Salvador.

As 118 novas viaturas (40 Hilux e 78 Spin) serão alocadas em Salvador e região metropolitana. Elas fazem parte de um conjunto de 1.400 novos veículos que o governo do estado pretende entregar nos próximos 90 dias. Deste total, 800 viaturas são alugadas, com investimento de R$ 50 milhões, e as outras 600, compradas com custo de R$ 100 milhões.

"É um investimento expressivo nesse tempo de crise. Mas é preciso cortar o que é necessário para manter o que é absolutamente urgente. Estamos no momento de escolher o que é imprescindível", afirmou o governador Rui Costa.

Segundo o secretário da Segurança Pública, Maurício Barbosa, dos 1.400 veículos, cerca de 900 serão incorporados pela PM e os 500 restantes irão para as polícias Civil e Técnica. Além dos 118 entregues nesta segunda, já foram disponibilizadas 30 viaturas em Feira de Santana e cinco em Guanambi.

"Dos 600 veículos comprados, 180 já foram licitados. Já os contratos de aluguel foram feitos com quatro ou cinco empresas. Cada contrato estabelece 90 dias para que a empresa nos entregue as viaturas", ressaltou Barbosa.

O secretário da Segurança Pública disse que há um estudo para a distribuição das viaturas com foco em substituir os veículos mais antigos, nos municípios maiores do estado e em cidades onde tem havido aumento de criminalidade.

"Para nós, mais do que adquirir uma viatura, precisamos ter essa viatura rodando. Como o desgaste é muito grande, a empresa contratada tem a obrigatoriedade de manter essa viatura rodando 24 horas. Caso pare, ela é obrigada a colocar uma no lugar", acrescentou Barbosa.

Durante a cerimônia de entrega das viaturas, o secretário afirmou que será inaugurado nos próximos dois meses o Centro Integrado de Gestão de Emergência, considerado pelo governador "um marco da segurança pública".

"Vamos reunir no mesmo espaço físico 190, ou seja, todo aquele serviço de call center e teleatendimento para as pessoas que precisam ser atendidas para uma ocorrência", explicou.

Câmeras

"Temos toda a parte de monitoramento de câmeras. Teremos condições de prestar um serviço de segurança mais rápido e mais qualificado para toda a população", disse Barbosa.

adblock ativo