PM que comandou ação que resultou na apreensão de R$ 364 mil é baleado

O policial militar que comandou a operação que apreendeu R$ 364 mil foi baleado na noite de quinta-feira, 6, por volta das 18h, após uma tentativa de assalto. O crime ocorreu na avenida Sudene, no bairro do Tomba, na cidade de Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador).

De acordo com a Polícia Militar, o tenente Paixão, da 67ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Feira de Santana), reagiu a uma abordagem feita por dois homens que estavam em uma motocicleta e tentaram roubar a moto do policial. Durante a ação, o militar trocou tiros com os criminosos e foi atingido no braço.

Os bandidos fugiram após o tenente ser baleado. Ele foi encaminhado para o Hospital Emec, em Feira, e passa bem. As guarnições do 1º Batalhão seguem em diligência em busca dos agressores.

