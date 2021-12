PM promete a filhos de artista punir culpados

Três dos quatro filhos do artista plástico Manoel Arnaldo dos Santos Filho, de 61 anos, morto por policiais militares da 10ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Candeias), na noite do sábado passado, em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador, foram recebidos pelo comandante-geral da PM, o coronel Anselmo Brandão, na manhã desta terça-feira, 24, no quartel do comando-geral, nos Aflitos.

O corregedor do órgão, o coronel Barbosa Neto, também, participou da reunião. Segundo a pedagoga Márcia Marinho, 37 anos, o coronel Brandão disse que dará uma atenção especial ao caso e garantiu punir severamente os envolvidos no crime.

“Eles nos escutaram de forma bem paciente, nos pediram desculpas. Hoje (terça-feira), reacendeu uma pontinha de esperança”, desabafou Márcia, afirmando que, antes do encontro, não acreditava na punição dos responsáveis pela morte de seu pai.

Processo

Ainda conforme ela, o comandante-geral declarou que vai pedir celeridade nas investigações e manterá os policiais envolvidos na ação afastados das atividades operacionais. Os PMs responderão a um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD).

“Não estamos condenando a polícia, mas quem vestiu a farda e sujou de sangue, maculou e quem acobertou o crime”, disse a filha da vítima.

Além dos filhos de Nadinho, como o artista plástico era carinhosamente chamado, todos os vereadores de Candeias e o prefeito da cidade, Pitágoras Alves, participaram da reunião.

O artista plástico foi morto com dois tiros no tórax e em um dos braços ao ter a casa invadida pelos policiais (Foto: Reprodução l Facebook)

Ocorrência

Nadinho foi morto com dois tiros no tórax e em um dos braços, ao ter a casa invadida pelos policiais, segundo os filhos dele. Os PMs foram chamados para atender um chamado no bairro Santo Antônio, na 2ª Travessa 31 de Março, no imóvel de número 15, mas, por algum motivo, foram à residência de Nadinho, no número 11, na 1ª Travessa 31 de Março.

Em nota, no dia seguinte, a assessoria da PM informou que os policiais relataram terem sido recebidos a tiros pelo artista e revidaram. Ontem, também em nota, o órgão disse que o coronel Alfredo Brandão “ratificou o compromisso de uma apuração célere e isenta”, diz um trecho do documento.

