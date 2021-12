PM prende quatro pessoas por envolvimento com tráfico

A Polícia Militar prendeu quatro pessoas e apreendeu dois menores por envolvimento com o tráfico de drogas em Porto Seguro, no sul do estado, na quinta-feira, 9.

Policiais do 8º Batalhão de Polícia Militar em parceria com a CIPE-Mata Atlântica e o GRAER cumpriram mandados de busca e apreensão expedidos pela Comarca da cidade. No bairro Mirante Caravelas foram presos Lucas Xavier Santos, 20, Rodrigo Tavares Silva, 22, e Derivaldo Jesus Santos, 30. Também foram apreendidos dois adolescentes.

Com eles foram encontrados três simulacros de arma de fogo, binóculo e munição calibre 9mm.

Já no Mercado do Povo a PM prendeu Daiane Santos Ambrósio, com aproximadamente 50g de maconha e a quantia de R$ 600 em espécie.

Foto: Divulgação | PM

adblock ativo