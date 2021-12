PM prende dois suspeitos de planejar assalto a banco em Barreiras

Dois suspeitos de integrarem uma quadrilha de roubo a bancos foram presos e outro morreu durante troca de tiros nesta sexta-feira, 3, em Barreiras, no este do estado. Policiais Militares do Comando de Policiamento Regional Oeste encontram com os suspeitos duas armas de fogo.

De acordo com a PM, na quinta-feira, 2, eles também tentaram sequestrar uma mulher, após invadir uma residência. A vítima conseguiu fugir a tempo com os familiares no distrito de Rosário, município de Correntina.

A PM informou ainda que uma guarnição realizava rondas na estrada da região de Barreiras e suspeitou dos homens que estavam em um veículo Hilux.

Ao fazer a abordagem, o grupo desrespeitou o pedido de parada dos policiais militares e furou o bloqueio. A PM iniciou uma perseguição e na estrada que liga Barreiras à localidade de Barrocão, os criminosos desembarcaram e correram por um matagal. Houve uma troca de tiros e dois integrantes da quadrilha foram presos, um foi atingido e morreu outro conseguiu fugir, informou a Polícia Militar.

Ao revistar o interior do veículo utilizado pela quadrilha os policiais acharam um croqui da Praça São João Batista, em Barreiras, onde fica localizada uma agência bancária, além de uma lista com 16 nomes.

A polícia informou também que os indivíduos assumiram a tentativa de sequestro de uma mulher em Rosário, no dia anterior. Eles invadiram a casa, e aguardaram a chegada da vítima, mas a mulher foi avisada por um familiar e conseguiu fugir a tempo. A vítima então retornou ao carro da mãe, onde estavam outros familiares. Eles fugiram com o carro e imediatamente ligaram para a polícia.

Nesse momento uma pick up Fiat Strada de cor branca com placas do Rio Grande do Norte foi vista próxima a casa, local de onde saiu em alta velocidade.

A ocorrência foi registrada na 10ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin). A investigação será feita Polícia Civil.

adblock ativo