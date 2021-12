PM prende assassinos de padre

A Polícia Militar prendeu em flagrante o autor da morte do padre Raimundo Renan Vallete, de 53 anos, assassinado a golpes de facão e pauladas na noite de domingo, 10, na cidade de Angical (cerca de 890 km distante de Salvador).

Rodrigo Gabriel da Silva Souza, de 18 anos, e um garoto de 12 anos confessaram na segunda-feira, 11, que cometeram o crime. Rodrigo foi preso no distrito de Roda Velha, em São Desidério (cidade vizinha), quando tentavam vender o veículo Corsa Seda que pertencia a igreja e foi roubado após a ação. O menor foi apreendido por policiais civis de Angical.

Um dos autores do homicídio, Rodrigo é natural de Goiás e frequentava a casa o padre há algum tempo. De acordo com a Polícia Civil, ele confessou em depoimento ao titular da 2ª Delegacia Territorial (DT/Barreiras), Carlos Roberto de Freitas, que tinha acesso ao controle remoto do portão da garagem, possivelmente para entrar no imóvel, em companhia do garoto de 12 anos e um segundo parceiro: um adolescente de 17 anos, ainda foragido.

Depois de consumir bebida alcoólica em uma festa próxima, Rodrigo e os comparsas foram até a casa do pároco e o atacaram enquanto ele dormia.

O religioso foi atingido por uma pedra na cabeça e, ao acordar, conseguiu fechar a porta do quarto, arrombada pelos criminosos, que estavam armados com uma faca e um facão.

A vítima tentou fugir mas acabou morrendo no quintal de casa em consequência das agressões. Rodrigo e o adolescente de 17 anos fugiram levando o veículo e o garoto de 12 anos, a pé. A carteira documentos e dinheiro também foram subtraídos.

Um homem que se interessou pelo veículo que Rodrigo tentava vender e notou que tinha um adesivo da diocese. Ao perceber que a documentação estava em nome da Paróquia de Angical, ele acionou uma guarnição da Polícia Militar. Os PMs o conduziram até a DT de Barreiras onde já estava apreendido o menino de 12 anos.

Rodrigofoi preso em flagrante por latrocínio e está custodiado na carceragem da 2ª DT/Barreiras à disposição da Justiça Criminal. O cúmplice no crime, de 12 anos, foi apreendido também em flagrante pelo ato de latrocínio e será apresentado ao Ministério Público.

