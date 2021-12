PM nega ter bebido antes de acidente que matou jovem

O policial militar Márcio Santos Conceição, 40, foi ouvido pelo delegado Joelson dos Santos Reis, titular da 23ª Delegacia de Lauro de Freitas, na quinta-feira, 11, e liberado porque não cabia mais a prisão em flagrante e não existia nenhum mandado de prisão em seu desfavor.

Ele é suspeito de ter provocado o acidente que resultou na morte da instrumentadora cirúrgica Thaís Nunes Torres, 31, no dia 31 de janeiro, na cidade de Lauro de Freitas. A colisão foi na Avenida 2 de Julho - sentindo Estrada do Coco.

Segundo Reis, o PM, que é lotado na Rondesp Central, alegou ter colidido no carro de Thaís após ser obrigado a frear e desviar de um veículo que seguia em sua frente. "Ele disse que foi um acidente, que um carro branco que estava em sua frente freou bruscamente e, para não bater no fundo, desviou, bateu na lateral de uma Montana [caminhonete Chevrolet] e bateu no carro da moça", revelou o delegado.

Ainda segundo o titular, o PM disse que, ao colidir na caminhonete, o airbag [sistema de segurança] foi acionado e tampou sua visão. Ele negou ter consumido bebida alcoólica. "Disse que não bebeu porque estava com as duas filhas, a esposa e o cunhado e que no outro dia iria trabalhar", completou Reis.

Câmeras solicitadas

Ainda em depoimento, o policial informou que foi levado ao Hospital Aeroporto por populares e não por PMs da Rondesp Central, como disseram algumas testemunhas. Além do PM e do marido de Thaís, André Reis de Oliveira, o motorista da caminhonete e mais três testemunhas foram ouvidos pelo delegado.

Ele não passou informações sobre o depoimento das outras pessoas para não prejudicar as investigações. Segundo o titular, os prontuários de atendimento do policial e da família e as câmeras de segurança do hospital foram solicitadas.

O PM compareceu à delegacia 11 dias após o acidente acompanhado de dois advogados. Ele estava de atestado médico.

