PM morre em acidente na BR-407 quando voltava para casa

O soldado da Companhia Independente da Polícia Especializada (Cipe Chapada), Wagner Soares da Silva, de 36 anos, morreu no início da madrugada desta terça-feira, 28, em acidente entre o carro de passeio que dirigia e um ônibus intermunicipal, na BR-407, trecho de Jaguarari (a 406 km de Salvador).

Conforme nota divulgada pela PM, com 12 anos de corporação, ele havia deixado o trabalho na cidade de Ruy Barbosa e seguia para sua casa, em Petrolina (PE), onde morava com a mulher e uma filha de três meses.

De acordo com relatos do motorista do ônibus, ele seguia na sua via e percebeu que o veículo Kia Sportage, conduzido pelo PM, vinha pela mão contrária. O motorista declarou à Polícia Rodoviária Federal que, quando se aproximou do ônibus, o PM invadiu a contramão e colidiu frontalmente .

adblock ativo