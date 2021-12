PM morre em acidente na BR-116

O soldado da Polícia Militar José Assis Santana Ribeiro, de 50 anos, morreu em um acidente na noite desta quinta-feira, 27, na BR-116, próximo à Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs). De acordo com o site Acorda Cidade, o PM conduzia uma motocicleta que bateu na traseira de uma carreta. O PM chegou a ser socorrido, mas não resistiu. O soldado trabalhava no Quartel do 1º Batalhão, em Feira de Santana.

