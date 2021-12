PM morre e outros dois são hospitalizados após passarem mal em teste físico

Um policial morreu após passar mal durante um Teste de Habilidade Específica (THE) para ingresso no curso de Operações de Choque da Polícia Militar, realizada nesta segunda-feira, 21, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O soldado Yuri Lindembergue de Souza Lima Bezerra, 35 anos, chegou a ser socorrido para o Hospital Meneando de Farias, mas veio a óbito na madrugada desta terça, 22.

Outros dois policiais, que não tiveram as identidades divulgadas, também passaram mal. Ambos não correm risco de morte, segundo a polícia. Eles foram socorridos para o Hospital Aeroporto, também em Lauro.

O teste, realizado por 65 policiais, consistia em uma corrida de 8 km em 50 minutos. De acordo com a PM, eles estavam todos hidratados, já tinham passado por várias palestras, além de avaliação médica e física.

Uma equipe médica do Departamento de Saúde da PM acompanhava a avaliação em uma ambulância de UTI móvel e realizou os primeiros atendimentos.

O soldado Yuri era natural do município de Petrolina, em Pernambuco, e era lotado há 9 anos na Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe)/Chapada. Não há informações sobre onde e quando será o sepultamento dele.

>> PM divulgou nota de pesar

É com imenso pesar que a Polícia Militar da Bahia informa o falecimento do soldado Yuri Lindemberg de Souza Lima Bezerra, 35 anos, nesta madrugada de terça-feira, 22.

Yuri estava internado no Hospital Menandro de Farias desde ontem, 21, após ter se sentido mal durante a realização do Teste de Habilidade Específica para ingresso no Curso de Operações de Choque da Polícia Militar da Bahia. Ele foi atendido pela equipe médica do Departamento de Saúde da corporação que acompanhava o teste e levado para o hospital. O estado de saúde dele agravou e nesta madrugada ele não resistiu.

Yuri era lotado na Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe)/Chapada e há nove anos integrava as fileiras da corporação. Natural de Petrolina (PE), o soldado era solteiro e deixa um filho.

O horário e local do sepultamento serão definidos pelos familiares de Yuri.

