PM morre após sofrer infarto em pousada de Itacaré

O policial militar Marcos Vinicios Caldas Charmite, da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Cacaueira, morreu na madrugada desta segunda-feira, 13, vítima de infarto. Ele estava hospedado numa pousada da cidade de Itacaré (a 450 km de Salvador).

De acordo com o site Teixeira News, o policial havia trabalhado na Micareta de Taboquinhas, distrito de Itacaré, no fim de semana e, por volta das 4h da madrugada, sentiu fortes dores no tórax e foi levado para o hospital local.

Ao ser internado, Marcos teve duas paradas cardíacas e não resistiu. Foi constatado que ele teria sofrido um infarto agudo no miocárdio.

Marcos Vinicios era lotado em Ituberá e estava em Itacaré prestando apoio à sua equipe. O Comandante da Cipe Cacaueira, Major Ricardo Silva, emitiu nota de Pesar lamentando o falecimento PM.

