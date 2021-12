PM mata suspeitos que incendiaram carros para se vingar

Dois homens identificados apenas como Gordo e Douglas foram mortos a tiros nesta quinta-feira, 4, na cidade de Irará (a 137 km de Salvador). Conforme informações do major Himério, comandante da 97ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM-Irará), Gordo e Douglas tombaram após trocarem tiros com os policiais.

Segundo o major, a dupla é suspeita de integrar o bando responsável por incendiar três carros, na última segunda, e outro carro, na última terça. Para ele, a ação de queimar carros foi uma represália dos criminosos à intensificação das rondas e abordagens realizadas pelos policiais durante a festa da padroeira da cidade, no último domingo.

O objetivo das rondas e abordagens é coibir as quadrilhas de tráfico de drogas e assaltantes de banco da cidade. Na quarta, 3, policiais flagraram Gordo e Douglas com outros comparsas dentro de um veículo Onix branco, no bairro Mangabeira.

Perseguição na mata

Os policiais tentaram abordar os suspeitos no carro, mas eles reagiram e atiraram contra os PMs, afirma o major. A perseguição aos suspeitos se prolongou durante a noite.

Os criminosos abandonaram o veículo e se meteram no meio da mata. Na manhã desta quinta, Gordo foi localizado na mata e acabou morto por agentes da 97ª CIPM. Com ele, foi achado uma pistola 9 mm. O major solicitou o reforço da Rondesp de Feira de Santana, que acabou detonando Douglas. Ele estava com um revólver 38.

Conforme o major Himério, Gordo é o matador da quadrilha liderada pelo traficante Neto, que está detido no Presídio de Serrinha. Os bandidos queimaram um Uno durante a fuga.

