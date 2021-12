PM mata ex-mulher e atira contra a própria cabeça

Um sargento da Polícia Militar matou a ex-mulher a tiros, na manhã deste domingo, 31, e em seguida se suicidou no povoado 150, do município de Canudos (a 350 km de Salvador). O crime, ocorrido por volta das 10 horas, foi presenciado pelos filhos do casal.

Segundo um morador da cidade, que prefere não ser identificado, o homicídio ocorreu quando o militar Isamaque Ferreira Lima, de 48 anos, que estava com os três filhos em seu veículo, encontrou a ex-esposa em frente à Mercearia e Frigorífico Carvalho. Ao descer do automóvel, o PM teria iniciado uma discussão com a vítima.

Informações de testemunhas apontam que Regina Cardoso de Carvalho, 38 anos, deu as costas para o ex-marido, e foi atingida por três tiros. Logo após atirar contra a ex-mulher, o militar disparou um tiro contra a própria cabeça.

A vítima Regina Cardoso morreu no local do crime. Já Isamaque Ferreira chegou a ser encaminhado para o Hospital Municipal Genário Rabelo de Canudos, mas faleceu na unidade médica.

Comoção - De acordo com testemunhas entrevistadas por A TARDE, que preferiram não ser identificadas, o clima na cidade, de população próxima a 16 mil habitantes, é de comoção. A ex-mulher do PM, Regina Cardoso, era professora de história no colégio municipal Comaf, em Canudos, e irmã do vereador Bino (PMDB).

Até as 14h30 deste domingo, o corpo de Regina permanecia no local do homicídio; e o do militar Isamaque Ferreira no hospital do município. Nenhum parente do policial compareceu a unidade médica até esta tarde.

