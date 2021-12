PM mata a tiros cão que fez xixi no gramado da casa dele

Um policial militar matou a tiros um cachorro que fez xixi no gramado da casa dele, por volta das 10h do último sábado, 13, em Teixeira de Freitas (a 800 km de Salvador). Câmeras de segurança registraram o momento do crime.

As imagens mostram uma mulher passeanda com dois cachorros de estimação no local. Ao perceber que um dos cães tinha feito xixi no gramado de sua residência, o PM foi atrás da mulher.

O policial efetuou tiros contra os dois cachorros. A mulher conseguiu carregar um dos cães e correr, porém o outro foi atingido pelos disparos e morreu no local.

A Polícia Militar informa, por meio de nota, que instaurou uma sindicância para apurar o ocorrido e afastou o policial militar de suas funções.

As imagens são fortes

Da Redação

