PM leva maior efetivo a pontos turísticos

Quem circulou pelo orla de Salvador nesse final de semana deve ter notado o maior número de policiais militares nos pontos com intenso fluxo de pessoas. A ação ostensiva, que segue também nesta segunda-feira, 2, é uma antecipação da estratégia da Polícia Militar da Bahia para a Operação Verão 2016.

A operação ainda será oficialmente lançada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) e tem como objetivo ampliar a segurança em todo o estado no período em que há maior concentração de baianos e turistas.

Na manhã deste domingo, 1º, a Barra recebeu dois pontos de patrulhamento por policiais militares, um na área do Porto e o seguinte próximo ao Farol, além do ostensivo a pé que estava presente nas ruas adjacentes, como a Almirante Marques de Leão.

Com o reforço, moradores e turistas tiraram a manhã para caminhar e curtir o mar com maior tranquilidade. Desde as 6h curtindo a praia comoo marido e a filha, Lenice das Virgens, 51, conta sentir-se mais segura com o policiamento. "Até agora o clima foi de total tranquilidade. A presença da polícia inibe os assaltos", afirma.

Ondina

Na praia de Ondina, os banhistas também encontraram intenso policiamento. Desde cedo à beira-mar, a moradora do bairro, Alice Oliveira, 79, conta que durante todo o sábado e a manhã desta domingo não notou nenhum ato violento na orla.

"Assim que cheguei à praia, encontrei dois policiais, além da guarnição da polícia em frente às escadarias que dão acesso à praia. Ficamos sempre com algum receio, mas não presenciei nenhum ato violento enquanto estive aqui. No sábado o clima também foi tranquilo", afirma Alice.

No entanto, apensar de estar entre os pontos classificados pela polícia como de maior fluxo de pessoas, o Dique do Tororó não teve policiamento ampliado durante a manhã deste domingo. A região recebeu neste domngo mais uma edição do Lazer na Rua, projeto da Secretária Estadual de Educação que ocorre aos domingos.

"No sábado o policiamento foi mais intenso, mas só durante à tarde e à noite", conta a vendedora ambulante Aleckssandra da Silva, 38, que faz ponto na região há dois anos.

Reforço

Ao todo, o reforço no policiamento deste final de semana contou com 133 policiais militares integrantes do Batalhão Especializado em Policiamento Turístico (Beptur).

Esse efetivo integra o reforço no patrulhamento de pontos turísticos de Salvador. Até o início da Operação Verão 2016 serão capacitados mais 286 policiais.

adblock ativo