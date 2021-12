PM irá trabalhar para 'prevenir e reprimir' aglomerações no fim de ano, diz comandante

Com o objetivo de freiar a disseminação da infecção das pessoas pelo coronavírus, a Policia Militar da Bahia vai atuar, orientar e, se necessário, impedir de forma coercitiva a realização de festas de fim de ano, que promovam aglomerações.

Em entrevista ao programa 'Isso é Bahia', da rádio A TARDE FM, o Comandante-geral da Policia Militar da Bahia, Coronel Anselmo Brandão, destacou o trabalho de inteligência que vem sendo realizado pela Corporação para identificar e localizar empreendimentos e pessoas que estejam organizando festas, em descumprimento ao decreto do governo do Estado.

"Já fizemos o dimensionamento e desde o domingo, por orientação do governador do estado, intensificamos os trabalhos e estamos fazendo uma campanha do despertar na sociedade né? Além das ações de enfrentamento ao problema. A cidade está cheia, todo estado, Porto Seguro está lotada, mas o regramento tem que ser seguido. Muitas festas já foram canceladas mas ainda existem uns insistentes em fazer como no caso da festa ontem em Trancoso com 700 pessoas, uma coisa surreal em meio a pandemia. Estamos com o disque-denúncia e com as redes sociais e não vamos permitir. Óbvio que não podemos cobrir tudo, mas onde a Polícia estiver presente nós faremos nossas ações de prevenção e repressão a esses eventos", afirmou.

De acordo com Anselmo, o trabalho de educação da população é ainda mais importante que a repressão de festas já em curso, e está sendo feito em todos os municípios do estado.

"Estamos fazendo um alerta para a comunidade. Temos uma viatura em todo município da Bahia com o alto-falante ligado, informando a população sobre os riscos destes eventos de final de ano. E na parte litorânea estamos com um efetivo mais forte para poder trabalhar para evitar e até mesmo promover a coerção destes eventos. Imaginem se nós não estivessemos fazendo esse trabalho? O nosso objetivo é evitar ao máximo. Não temos como dizer para as pessoas para não irem, mas tem que procurar conter. É um trabalho educativo, mas, em alguns momentos precisamos utilizar a força. Estamos com vários cancelamentos e isso se deve ao trabalho da polícia e a exposição nos meios de comunicação", avaliou.

Fernando Valverde PM irá trabalhar para 'prevenir e reprimir' aglomerações no fim de ano, diz comandante

Festa em Trancoso

Entre os eventos terminados de forma coercitiva pela PM, está a festa da última terça-feira, 29, em Trancoso, que reuniu mais de 700 pessoas. A festa acontecia em um imóvel de luxo pertencente à cantora Elba Ramalho e foi dispersada após uma denúncia anônima que levou guarnições do 8° Batalhão da Polícia Militar (BPM/Porto Seguro) até o local.

De acordo com a PM, O responsável pela festa ilegal foi identificado e será apresentado na Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro.

"Essa festa foi programada. Haviam 700 pessoas e teve venda de ingressos. Os proprietários vão ser responsabilizados e chamados. Se alguém que esteve na festa tiver contraído o vírus e morrer, eles serão responsabilizados. Esse é o sentido da lei", afirmou o comandante.

