PM inicia operação nas rodovias durante o Carnaval

A Policia Militar da Bahia, através do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), iniciou nesta quinta-feira, 20, a "Operação Rodovia em Paz - 2020". A ação ostensiva acontecerá até às 8h da Quarta-feira de Cinzas, 26.

De acordo com a PM, a operação, que contará com efetivo em regime ordinário e extraordinário, visa intensificar o policiamento nas rodovias baianas, buscando garantir a segurança dos usuários em virtude do aumento do fluxo de veículos, gerado pela grande procura dos destinos turísticos do litoral, bem como dos circuitos tradicionais de Salvador.

As ações serão desenvolvidas em sua maioria na faixa litorânea do Estado, como Ilha de Itaparica (BA 001 e BA 046), Estrada do Coco/Linha Verde (BA 099), região de Saubara (BA 878), além do Recôncavo Baiano (BR-420 e BA-878), BA 522, BA 523, BA 528/Estrada do DERBA, BA 093 e nas vias de acesso.

A fiscalização de trânsito terá como foco prioritário assegurar aos usuários uma percepção de segurança durante a viagem e consequentemente a redução de acidentes relacionados ao consumo de bebidas alcoólicas associadas à direção, e ao excesso de velocidade nas rodovias, mediante utilização de equipamentos como, etilômetros e radares móveis, que foram distribuídos nos postos.

Prevenção

As ações do BPRv também estarão voltadas na prevenção à violência, efetuando abordagens a veículos em situações suspeitas, coibindo ações delituosas e combatendo o tráfico de armas, pessoas, drogas e substâncias ilícitas. Entre as principais atividades previstas estão também ações de fiscalização voltadas para a conscientização dos condutores quanto aos riscos no trânsito, ultrapassagens indevidas, o não uso do cinto de segurança, inclusive no banco traseiro, transporte inadequado de crianças, a falta de capacete e o uso indevido de telefone ao volante, além de ações de caráter educativo.

No total serão empregados um efetivo de 467 policiais militares, 48 viaturas apoiando os 26 Postos de Controle e Fiscalização de Trânsito.

