PM inicia 'Operação Fim de Ano' nas estradas nesta 5ª

A Polícia Militar da Bahia (PM-BA) reforçará o policiamento nas rodovias estaduais a partir desta quinta-feira, 24. A 'Operação Festas de Fim de Ano' será realizada nos feriados prolongados de Natal e Ano Novo até o dia 4 de janeiro.

Segundo a PM, cerca de 200 policiais farão a segurança nas vias de acesso às regiões históricas e litorâneas do estado, além de atuar na abordarem com foco no enfrentamento ao tráfico de drogas, de pessoas e porte de armas de fogo. Também serão empregadas unidades especializadas em policiamento rodoviário para fiscalizar o transporte irregular de passageiros.

Para evitar transtornos, a PM orienta os condutores a não combinar ingestão de bebida alcoólica com direção, efetuar a revisão mecânica no veículo antes da partida, conferir a validade dos documentos de porte obrigatório, descansar antes de viagens prolongadas, usar o cinto de segurança em todos os assentos do veículo e utilizar a cadeirinha em crianças.

Devido à incidência de engarrafamentos nesta época do ano, a PM orienta o motorista a redobrar a atenção em trechos como: BA-099/Estrada do Coco (Bom Despacho - Nazaré das Farinhas); BR-367 (Porto Seguro/Santa Cruz de Cabrália); BA-001 (Porto Seguro/Vale Verde/Trancoso/Caraíva); BR-415 (Olivença/Itabuna/Ilhéus); BA-142 (Anagé/Tanhaçu/Ituaçu); BA-262 (Ibicuí/Vitória da Conquista/Anagé/Brumado/Uruçuca); BA-263 (Vitória da Conquista - Itambé); BA-172 (Ibotirama/Santa Maria da Vitória); BA-459 (Cerradão - Barreiras).

