PM impede fuga de detento em Vitória da Conquista

A Polícia Militar (PM-BA) impediu a fuga do detento Valtemário Carlos Oliveira na tarde desta quarta-feira, 9, em Vitória da Conquista (distante a 509 km de Salvador). Ele tentou escapar do presídio durante o banho de sol.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), os PMs patrulhavam no entorno do Conjunto Penal de Vitória da Conquista quando notaram a tentativa de fuga do detento. Valtemário foi contido na área externa da unidade prisional.

Por causa dos ferimentos provocados na tentativa de fuga, o detento foi encaminhado para o Hospital Geral de Vitória da Conquista e, em seguida, levado novamente para a penitenciaria.

