PM frustra roubo a banco e troca tiros com bandidos em Irecê

Uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos assustou a população de Irecê, no norte da Bahia, na madrugada desta segunda-feira, 20. Inicialmente, sites do interior baianos informaram que os bandidos conseguiram roubar as agências do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal (CEF). Contudo, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou nesta manhã que os PMs conseguiram frustar a ação.

Agência da Caixa também foi alvo dos bandidos (Foto: Reprodução | Augusto Urgente)

Os PMs flagraram os assaltantes nas agências bancárias e houve intensa troca de tiros. Durante o confronto, um criminoso foi baleado, mas foi resgatado pelos comparsas e conseguiu fugiu.

O tiroteio chamou a atenção da população, que usou as redes sociais para reproduzir áudios e vídeos do barulho dos tiros e explosões. A moradora Nilma Cris disse, em desabafo no Facebook, que a "casa tremeu" durante a ação criminosa.

"Ouvimos um tiro. dois. três. Peço - na verdade, grito - que minha mãe se deite no chão. Puxamos meu pai (que tem dificuldade para se locomover) para o chão. Outra bomba. E uma sequência de tiros que parecem de metralhadora e parecem ser no passeio de casa. Entrei em pânico", conta.

Há relatos de quem lojas foram atingidas pelos disparos.

Investigação

Policiais civis foram acionados e localizaram um dos veículos usado pela quadrilha. Foram achados explosivos, máscaras e carregadores de fuzis dentro da Hiluz de cor prata.

Segundo a SSP, a polícia suspeita que o grupo seja o mesmo que teve recentemente fuzis apreendidos e uma roça de maconha avaliada em R$ 5 milhões destruída.

Militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), do Grupamento Aéreo (Graer) e da Companhia Independente de Policiamento Especializado da região Chapada reforçam o patrulhamento na região.

Populares acreditam que ao menos 50 bandidos atuaram no crime. A polícia faz buscas pelos criminosos, mas até a manhã desta segunda-feira, ninguém foi preso.

Da Redação PM frustra roubo a banco e troca tiros com bandidos em Irecê

