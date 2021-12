PM flagra roubo a ônibus e aciona colegas para prender suspeitos

Quatro homens foram presos em flagrante na manhã desta terça-feira, 28, em Feira de Santana (a 109 quilômetros de Salvador), enquanto assaltavam um ônibus interestadual. O coletivo fazia a linha Salvador/Feira de Santana.

O flagrante aconteceu após um policial militar, que estava dento de outro veículo, perceber a ação do bandidos e acionar os colegas por meio do aplicativo WhatsApp. Uma guarnição, que estava próxima do local do crime, interceptou o ônibus.

Surpreendidos, os criminosos foram rendidos cerca de 28 km depois de Feira, logo na saída do município de Amélia Rodrigues. Os policiais apreenderam um revólver com o bando.

Eles foram conduzidos para a delegacia de Amélia Rodrigues, onde estão à disposição da Justiça.

adblock ativo