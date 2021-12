PM ferido em tentativa de roubo a banco em Bom Jesus da Lapa é transferido para Salvador

O PM José Cardoso Pereira baleado durante uma ação de tentativa de roubo a banco, em Bom Jesus da Lapa, a 777 km de Salavdor, que deixou outros dois PM mortos, foi transferido para Salvador na tarde desta segunda-feira, 23.

O policial que foi atingido na região da virilha e perna recebeu os primeiros atendimentos em uma unidade de saúde da própria cidade, mas necessita de acompanhamento complementar e por isso foi removido para a capital baiana. José Cardoso não corre risco de morte.

O PM foi removido no avião Gran Caravan de Bom Jesus da Lapa para a capital baiana e aeroporto o paciente foi transportado por um dos helicópteros do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (Graer) para o Hospital Geral do Estado (HGE).

Governador

Em nota publicada em seu perfil no Facebook, o governador Rui Costa lamentou a morte de dois policiais militares. “Compartilho a minha solidariedade à família, colegas e amigos dos policiais Everton Oliveira de Santana e Gilberto Lemos Silva Júnior que morreram bravamente na luta contra bandidos na cidade de Bom Jesus da Lapa, na madrugada de hoje.”

O governador ressaltou que o crime não vai ficar impune, acrescentando que as polícias de estados vizinhos encontram-se em estado de alerta. “Determinei a ida do comandante-geral da Polícia Militar, coronel Anselmo Brandão, para o município e ordenei às polícias militar e civil o reforço imediato do efetivo policial no oeste da Bahia para realizar buscas visando capturar os responsáveis pela ação criminosa”, afirmou.

