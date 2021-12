PM feminina morre atropelada durante abordagem na BA-052

A policial militar Geyse Lima Santana morreu atropelada enquanto realizava uma abordagem na BA-052, no município de Piritiba (a 321 km de Salvador) na noite de domingo, 7. A policial que estava em companhia do noivo, o também PM Paulo Henrique Sampaio, chegou a ser imprensada na viatura antes de ser arremessada a alguns metros. O casal estava com o casamento marcado para o próximo dia 21.

De acordo com o comandante da 24ª CIA, em Jacobina, major Pedro Luiz Brandão Júnior, os policiais receberam uma denúncia de que algumas pessoas a bordo de um veículo Chevette estariam no povoado de Porto Feliz realizando rachas e cavalos de pau. Ao se dirigirem para o local, os policiais encontraram o veículo abandonado às margens da rodovia.

"Eles pararam a viatura e foram verificar a situação do veículo. A policial ficou próxima à viatura dando cobertura ao colega, foi quando um outro carro que vinha em alta velocidade a colheu e a imprensou na viatura", contou o comandante.

Ainda segundo o comandante, a PFEM teria sido socorrida para o Hospital de Piritiba, mas devido àa gravidade dos ferimentos, foi solicitada a transferência dela para o Hospital Geral do Estado, mas a mesma faleceu ainda no trajeto, já próximo a cidade de Baixa Grande.

"Ela chegou consciente ao hospital, mas perdeu muito sangue e reclamava de dores. Tinha uma fratura grave em uma das pernas. Infelizmente ela não resistiu", disse uma funcionária do hospital.

O noivo da policial está em estado de choque. Ele também foi ferido no atropelamento e chegou a ser medicado no hospital de Piritiba. O corpo de Geyse foi necropsiado no Departamento de Policia Técnica de Jacobina e o sepultamento ocorreu na tarde desta segunda-feira na cidade de Serrolândia, onde moram seus familiares.

O motorista que atropelou os policiais não foi localizado, mas no local há um veículo de modelo Fiat Uno capotado na rodovia. A perícia identificou marcas de sangue, além de marcas da tinta da viatura na chaparia do veículo. O caso está sob investigação da Coordenadoria de Polícia de Jacobina e já existe um suspeito de causar o atropelamento.

Geyse estava na Policia Militar havia seis anos e sempre trabalhou na região de Piritiba. Era considerada uma policial exemplar pelos colegas e superiores.

Veículo modelo Fiat Uno foi encontrado capotado na rodovia (Foto: Divulgação | PRE)

