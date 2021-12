PM faz busca por homem desaparecido na praia de Arembepe

Um homem de 33 anos desapareceu na praia de Arembepe, em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, no início da tarde desta quarta-feira, 4. Ele pulou de uma barreira de pedras no mar por volta do meio dia. Segundo testemunhas, a água estava agitada no momento em que ele se lançou.

Desde então, policiais militares fazem busca no local com ajuda de um helicóptero. Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) também participam. O Corpo de Bombeiros está a caminho para ajudar nas buscas.

Pessoas que passam pelo local acompanham a busca

Homem pulou de pedras na praia de Arembepe

