PM evita roubo a banco e dois suspeitos morrem após troca de tiros

Policiais militares trocaram tiros com um grupo de homens armados que tentou roubar uma agência bancária no município de Conceição do Almeida, distante a 160 km de Salvador, na madrugada desta segunda-feira, 17. Na ação, dois suspeitos morreram e um foi preso.

De acordo da Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), depois de flagrados pela Polícia Militar, os assaltantes fugiram em direção à cidade de Humildes. A polícia iniciou uma perseguição ao bando, que reagiu.

Dois foram baleados e levados para um hospital, mas não resistiram aos ferimentos. Já outro integrante do bando foi preso quando tentava incendiar um dos veículos utilizados no crime. Conforme a SSP, o carro tinha placas clonadas.

No veículo, foi encontrada uma mochila que estava com o suspeito, com um perfume, R$ 70 em dinheiro, um chip de celular e uma Bíblia. O homem, que tem 25 anos, foi encaminhado para Delegacia de Conceição de Feira, responsável por investigar o caso.

Uma operação conjunta entre a Força-Tarefa da Secretaria da Segurança Pública, Bope, Cipe Central, Rondesp/Leste e 27ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) realiza buscas pelos outros suspeitos. Nada foi levado do banco.

