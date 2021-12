PM empregará efetivo de mais de 2 mil homens no 2 de Julho

A Polícia Militar contará nesta terça-feira, 2, com um efetivo de 2.704 agentes, incluindo bombeiros, na Operação Dois de Julho, que já acontece tradicionalmente nas comemorações pela Independência da Bahia.

Os homens serão distribuídos, ao longo do dia, por todo o trajeto oficial e adjacências, inclusive nos pontos e terminais de ônibus, em barreiras de trânsito, patrulhas e duplas de policiamento. Além das atividades operacionais, uma comissão integrada por oficiais e praças irá participar dos festejos cívicos.

O policiamento começou com a escolta do Fogo Simbólico da Independência da Bahia, que percorreu algumas rodovias do Recôncavo, feita pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) no interior e em Salvador pelo Esquadrão Águia.

O festejo vai contar ainda com o Coral da PM e a Banda de Música da Polícia Militar Maestro Wanderley, que irão executar o Hino do Estado da Bahia.

Polícia Civil

Além de um trabalho velado no trajeto oficial do desfile - da Lapinha ao Terreiro de Jesus, pela manhã, e da Praça Municipal ao Campo Grande, à tarde - com a utilização basicamente de equipes do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio, a Polícia Civil anunciou reforço nas 1ª (Barris) e 2ª (Lapinha) Delegacias Territoriais e nas delegacias do Adolescente Infrator (DAI) e de Proteção ao Turista (Deltur).

