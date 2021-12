PM em Pojuca promove projeto de conscientização para jovens

A 32ª Companhia Independente de Polícia Militar de Pojuca (Região Metropolitana de Salvador) promove o Programa Educacional de Resistências às Drogas (Proerd), para jovens do 5° ao 7° ano do ensino fundamental, na próxima segunda-feira, dia 14, às 9h, no ginásio de esportes do Clube Rolf.

O evento tem como objetivo alertar aos jovens sobre todos os malefícios causados pelas drogas e a violência. O projeto, que ocorre em parceria com o Departamento Municipal de Educação, será comandado pelo Major da PM Carlos Eduardo Sampaio Menezes, tendo como instrutor o cabo Marcos Custódio.

"Diante da realidade atual de Pojuca, onde os homicídios relacionados ao tráfico e ao uso de drogas têm apresentado números absurdos, o programa se mostrou uma importante ferramenta preventiva para a educação e conscientização de todos os malefícios causados pelas drogas e a violência", diz a nota da companhia.

Esse é o terceiro ano da Proerd. Em 2015, o projeto ocorreu em três escolas (Colégio Municipal Presidente Castelo Branco, Escola Municipal Prof ª Dalva Ferreira Pinto e o Colégio Estadual Padre João Montez), também aplicado nas turmas do 5º e 7º ano, do ensino fundamental, e atendeu 917.

