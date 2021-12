PM e três suspeitos de tráfico são mortos durante confronto em Itaberaba

Um policial e três suspeitos de tráfico de drogas morreram em duas situações de confronto na noite desta quinta-feira, 24, na cidade de Itaberaba, a 290 km de Salvador.

A primeira delas ocorreu quando agentes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Chapada tentou uma abordagem a Adaílson Oliveira Santos, que não obedeceu à determinação e reagiu atirando. O suspeito de ser um dos líderes do tráfico na região foi baleado e não resistiu. Com ele, foram encontrados uma arma, munições e um colete balístico.

Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), a equipe prosseguiu com as diligências pelo bairro Oriente, à procura dos outros dois suspeitos, Alex dos Santos Ferreira e Fernando Sena de Moraes, que lideravam uma facção no município. Esta organização foi alvo de uma megaoperação realizada na última terça, 21, que resultou em 21 presos.

Ao serem localizados, os dois traficantes se esconderam em um imóvel, quando foi iniciado o tiroteio. Eles foram baleados e mortos no local. O cabo Crenildo Freitas Macêdo também foi atingido e chegou a ser levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro, mas não resistiu.

Além de armas e drogas, uma motocicleta roubada foi apreendida com o trio. Unidades territoriais e especializadas da polícia continuam em busca de outros integrantes da quadrilha.

