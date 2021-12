PM e socorrista são baleados dentro de hospital em Simões Filho

Um policial militar foi baleado dentro do hospital de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), na noite deste domingo, 11. De acordo com o site Fala Simões Filho, um carro modelo Siena se aproximou do posto policial, que fica na unidade de saúde, e uma pessoa dentro do veículo atirou contra o PM.

No momento do atentado, o policial estava conversando com um socorrista da Concessionária Bahia Norte, que também foi baleado. O PM foi atingido na cabeça e o socorrista, no braço.

Os dois foram atendidos no hospital e depois o PM foi transferido para o Hospital do Subúrbio, em Salvador. A arma do policial foi roubada pelos criminosos.

