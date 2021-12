PM é preso por suspeita de sequestro e extorsão em Camaçari

O soldado da Polícia Militar Carlos Eduardo Amâncio da Silva foi preso na noite de quinta-feira, 22, sob suspeita de sequestro e extorsão no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). Um comparsa, identificado como Pablo Luiz Machado Brito, também foi detido.

Foram apreendidos no carro dirigido por Pablo duas armas, três coletes, rádios de comunicação, seis celulares, máquina de choque e placas falsas de veículos.

Segundo o delegado Cleandro Pimenta, da coordenação de Sequestro e Extorsão do Draco, a dupla usava distintivos da Polícia Civil e toucas 'brucutu', quando abordou um grupo de seis pessoas no bairro de Jardim Limoeiro.

“Pablo e Carlos pediram para homens e mulheres ficarem pelados e passaram a interrogá-los. Quando a vítima disse que já tinha passagem pela polícia, foi conduzida para o veículo”, contou o delegado, por meio de nota divulgada pela Polícia Civil (PC-BA),

Eles circularam por algumas horas pelos municípios de Arembepe, Cascalheiras e Camaçari quando entraram em contato com a família da vítima para pedir o resgate. Após a negociação, o combinado a ser pago foi uma moto, dois televisores e a quantia de mil reais. A vítima foi liberada após o material ser entregue.

Os dois foram detidos por policiais do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco), na BA-099, conhecida como Estrada do Coco, em Lauro de Freitas, também na RMS, com o material solicitado para o resgate. Uma das armas apreendidas estava registrada no nome do PM detido.

Ambos foram autuados em flagrante por extorsão mediante sequestro e Pablo por porte ilegal de arma de fogo. Pablo seguirá para o sistema prisional, enquanto Carlos foi encaminhado para a Corregedoria da Polícia Militar.

