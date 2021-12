PM é preso após matar um e balear três em Alagoinhas

Um tenente da Polícia Militar foi preso em flagrante acusado de matar um homem e balear outras três pessoas na madrugada deste sábado, 12, em Alagoinhas, no interior da Bahia. De acordo com testemunhas, o policial Marcelo Andrade de Souza, de 29, e a vítima, o industriário Hebert Menezes de Amorim Neto, 33, estavam em uma festa no Shopping Laguna, quando o crime aconteceu.

O tenente pegou um pedaço de carne de um prato na mesa da vítima e ele levantou para tirar satisfação. Em seguida, o policial atirou seis vezes no industriário com uma pistola 380, que está registrada em seu nome. Hebert não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Ao ver o fato, amigos e familiares de Hebert tentaram agredir o tenente, que atirou aleatoriamente, atingindo mais três pessoas. Os feridos estão internados no Hospital Dantas Bião, em Alagoinhas. O policial foi detido por populares e seguranças do evento e entregue a polícia.

De acordo com o delegado Glauco Vasconcelos, que responde interinamento pela 2ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin), o tenente alegou legítima defesa. Ele disse que puxou a arma após perceber que três colegas da vítima estavam armados. O delegado disse que as testemunhas negam a versão do policial.

O tenente foi autuado por homicídio qualificado por motivo fútil e tentativa de homicídio. O policial ingressou na PM em 2008 e era lotado na 1ª CIPM, em Pernambués.

