O soldado Denisson Rodrigues Sampaio, lotado na 62ª CIPM de Camacã, sul do Estado, foi morto a tiros quando entrava em uma agência dos Correios, na manhã desta quinta-feira, 21, no município de São José da Vitória (localizado a 465 Km de Salvador).

De acordo com a Polícia Militar, ele foi baleado no momento em que criminosos tentavam assaltar a agência dos Correios da cidade. Quando caiu no chão, o soldado ainda recebeu mais tiros efetuados por comparsas que davam cobertura à ação criminosa do lado de fora da agência.



O delegado ouviu os disparos, reagiu e disparou contra os criminosos que fugiram do local. Eele conseguiu ouvir os tiros já que a Delegacia de Polícia Civil da cidade fica próxima a agência onde aconteceu o crime.

Ainda de acordo com a polícia, "guarnições das Companhias Independente de Policiamento Especializado (CIPE) Cacaueira e Mata Atlântica, do Grupamento Aéreo (Graer), além da própria 62ª CIPM seguem em diligência na busca dos quatro criminosos".

Veja o momento em que o policial é morto:

Da Redação PM é morto durante assalto em agência dos Correios

adblock ativo