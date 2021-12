PM é morto a tiros dentro de caminhonete na BR-324

O sargento da Polícia Militar, Wellington Guimarães Cavalcante, de 49 anos, foi morto a tiros quando estava dentro de uma caminhonete no km-617 da BR-324, sentido Salvador.

De acordo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o irmão da vítima estava no banco do carona do veículo.

Ainda de acordo com a PRF, por volta das 9h40, o policial foi surpreendido por homens armados que estavam em um carro modelo Triton de cor prata, que pararam a caminhonete do policial quando ele trafegava próximo ao Makro.

Os criminosos mandaram o irmão do PM descer do veículo e depois efetuaram os tiros em Wellington. Após o crime, os bandidos fugiram.

A vítima ainda foi socorrida para a emergência do 8º Centro de Saúde, em São Caetano, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota de pesar, a assessoria de comunicação da PM informou que guarnições da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Pirajá) faz ronda na região em busca dos criminosos. A motivação do crime ainda é desconhecida.

Wellington era integrante do Comando de Policiamento Regional Oeste (CPRO) e estava na corporação há 28 anos. Ele deixa quatro filhos.

