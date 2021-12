PM é executado ao sair do trabalho em Alagoinhas

Um policial militar foi assassinado na noite desta terça-feira, 17, em Alagoinhas (a 108 km de Salvador). De acordo com a Superintendência de Telecomunicações das Polícias (Stelecom), o soldado Lázaro de Oliveira da Silva, 28 anos, descia de um ônibus após expediente de trabalho quando foi surpreendido por um criminoso.

Ele, que estava fardado, foi atingido no abdômen e ombro e não resistiu aos ferimentos. O autor do crime fugiu logo em seguida. Não há informações sobre a motivação do homicídio.

