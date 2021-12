PM e esposa são suspeitos de estuprar duas adolescentes

Um soldado da Polícia Militar e a esposa dele foram indiciados suspeitos de estuprar duas adolescentes, de 12 e 14 anos, na cidade de Medeiros Neto (846 km de Salvador). A polícia civil enviou inquérito para o Ministério Público na segunda-feira, 6.

As duas meninas eram chamadas para fazer faxina na casa do policial. Primeiro, teria ido a menina de 12 anos, a pedido da esposa do acusado, seguida da de 14. Uma delas contou à mãe que ambas vinham sofrendo abusos, quase um ano depois dos primeiros atos quando foram trabalhar na casa do acusado.

A Polícia Militar informou que o suspeito negou as acusações durante depoimento e já foi afastado das funções ostensivas e transferido para Teixeira de Freitas, cidade vizinha, para desempenhar atividades administrativas. Além disso, a PM abriu uma sindicância para apurar o caso.

Eles não terão a prisão pedida pela Polícia Civil. "Ele se apresentou espontaneamente, não fugiu aos procedimentos processuais. E as ameaças informadas seriam anteriores à denúncia. Se houver [registro de ameaça], eu impetro [o pedido de prisão] na hora", disse o delegado.

