PM é baleado pelas costas dentro de lanchonete em Ilhéus

O soldado Tyrone Thomaz de Aquino Araújo, 44 anos, morreu na madrugada deste domingo, 23, após ser baleado em Ilhéus, no sul da Bahia. De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima foi surpreendida quando estava em uma lanchonete.

Ele teria sido atingido pelas costas por quatro homens que passaram em um veículo de cor prata na frente do comércio. O PM estava de folga no momento do crime.

A motivação e a autoria do crime serão investigadas pela força tarefa da Secretaria da Segurança Pública (SSP), encarregada em apurar crimes contra policiais militares.

O corpo dele será enterrado neste domingo em Ilhéus. Tyrone fazia parte da instituição há 14 anos e estava lotado na 68ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

Ele também foi candidato a vereador da cidade nas eleições de 2016, mas não foi eleito.

