PM é baleado na cabeça durante troca de tiros em Cachoeira

O policial militar Antonivaldo de Jesus, 34 anos, foi baleado durante uma troca de tiros com bandidos, no município de Cachoeira, no recôncavo baiano, na madrugada desta segunda-feira, 27. O PM estava em serviço e foi atingido na cabeça em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. O tiro entrou pelo ouvido e saiu pela testa. Ele é lotado na 27ª Companhia Independente da Polícia Militar (27ª CIPM).

Antonivaldo foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e levado para o hospital de Santo Antônio de Jesus. O PM foi submetido a uma cirurgia bem sucedida nesta manhã e segue internado, informou a Polícia Militar, por meio de nota.

De acordo com a PM, a guarnição foi a UPA prestar socorro a um homem que ficou ferido após uma briga, quando elementos a bordo de uma motocicleta passaram atirando.

A PM informou ainda que guarnições da 27ª seguem em diligência em busca dos suspeitos com o apoio da Companhia Independente de Policiamento Tático (CIPT)/ Rondesp Leste e Central.

